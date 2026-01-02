Стерлинг отклонил вариант аренды в «Вест Хэм»

Дата публикации: 02-01-2026 14:14

Нападающий лондонского "Челси" Рахим Стерлинг определился со своим будущим на фоне интереса со стороны нескольких футбольных клубов. Согласно информации The Times, английский форвард отказался от варианта с переходом в "Вест Хэм" на правах аренды.

Причина отказа в том, что Стерлинга не устраивает аренда – он стремится к полноценному переходу в новый клуб. В связи с этим футболист склоняется к варианту с переходом в "Фулхэм".

В текущем сезоне 31-летний Стерлинг ещё не провёл ни одной минуты на поле в составе "Челси". Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет около 5 миллионов евро.

Стерлинг стремится найти клуб, где сможет регулярно выходить на поле и максимально раскрыть свой потенциал. При этом форвард хочет избежать временных решений, отдавая предпочтение долгосрочным проектам, которые позволят ему стабильно выступать и дальше развиваться. "Фулхэм" рассматривается как команда, способная предоставить такие условия.

Обновлённое решение Рахима связано с желанием получить стабильное игровое время и уверенность в будущем. Этот шаг также поможет ему сохранить высокую форму и адаптироваться к требованиям премьер-лиги в новых условиях.