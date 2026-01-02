Гвардиола прокомментировал увольнение Марески из «Челси»: «Мы лишились выдающегося тренера»

Дата публикации: 02-01-2026 19:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил свои эмоции по поводу неожиданного увольнения итальянского специалиста Энцо Марески из лондонского клуба «Челси», о котором стало официально известно в четверг, 1 января.

— Позвольте мне сказать... «Челси» потерял невероятного тренера и выдающегося человека. Это решение приняло руководство «Челси», поэтому мне нечего добавить, — сообщил Гвардиола в интервью, которое процитировал известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Для справки, Мареска работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в период с 2022 по 2023 год. За это время он зарекомендовал себя как очень грамотный и трудолюбивый специалист, заслуживший уважение коллег и игроков.

Летом 2024 года Энцо Мареска был приглашен на пост главного тренера «Челси». За сравнительно короткое время под его руководством лондонский коллектив добился значимых успехов - команда сумела выиграть сразу два престижных трофея: клубный чемпионат мира и Лигу конференций.

Увольнение Марески стало неожиданностью как для футбольного сообщества, так и для болельщиков. Многие эксперты отмечают, что итальянец сумел раскрыть потенциал ряда молодых игроков и наладить привлекательную игру команды. Однако решение руководства клуба оказалось иным - теперь перед «Челси» стоит задача найти нового наставника, который продолжит начатую работу.