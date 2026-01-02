Кальяри – Милан. Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии

Дата публикации: 02-01-2026 19:30

2 января на Сардинии состоится интересный матч 18-го тура итальянской Серии А, где Кальяри примет Милан. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Кальяри

Клуб под руководством Клаудио Раньери вернулся в элитный дивизион из Серии B и, несмотря на все сложности, сумел удержаться в Серии А. Именно при Раньери Кальяри обеспечил себе место в высшем эшелоне, хотя и с минимальным запасом. Летом 2024 года сам Раньери принял решение завершить карьеру, сместившись с тренерской линии, но его преемники продолжили справляться с задачей сохранения команды в лиге.

В прошлом сезоне "бьянкоссуси" повторили ход команды Раньери — набрали всего 36 очков, что позволило занять 16-е место и избежать вылета. Текущий сезон пока не радует фанатов Кальяри стабильностью — была затяжная серия из десяти матчей без побед. Однако в конце этой полосы команда показала характер, сыграв вничью с Наполи в Кубке Италии и уступив только по пенальти. Кроме того, в чемпионате удалось добиться волевых побед: после трудной ничьи 2:2 с Пизой, Кальяри взял верх над Торино, причем на выезде. Также была обыграна Рома 1:0 — серьёзный успех, учитывая статус соперника, а вот в матче с Аталанте случилось поражение.

В целом, команда показывает неплохую динамику, стараясь вырваться из кризиса и подняться выше в турнирной таблице.

Милан

Милан в прошлом сезоне пережил спад — с итогового второго места в Серии А клуб опустился на восьмую строчку. Дополнительно горечь расставания с Лигой чемпионов и болезненное поражение в финале Кубка Италии от Болоньи усугубили ситуацию. Тем не менее, клуб смог выиграть Суперкубок, но этого недостаточно для удовлетворения амбиций "россонери".

Летом на пост главного тренера вернулся известный Массимилиано Аллегри. Его возвращение сопровождалось некоторыми промахами. Например, поражение от новичка Кремонезе в дебютном матче сезона, а также удаление из Кубка Италии после поражения от Лацио со счетом 0:1. Кроме того, поход в Саудовскую Аравию на Суперкубок завершился ничем — поражение Наполи. Зато в Серии А Милан демонстрирует beeindruckительную форму, ведя плотную борьбу за скудетто. В прошлому туре "россонери" обыграли Верону со счетом 3:0, что стало их десятой победой подряд. Сейчас у команды 35 очков — больше, чем у ближайших преследователей, включая Интера, у которого на одно очко меньше.

Статистика личных встреч

Милан в последние годы преимущественно доминировал в поединках с Кальяри, выиграв пять матчей подряд. Однако в прошлом сезоне оба встречи завершились вничью — это доказывает, что даже команда из Сардинии способна навязать борьбу и против сильных соперников.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Милан явным фаворитом на предстоящую встречу — коэффициент на их победу составляет около 1,61. Учитывая текущую форму "красно-черных" и нестабильность Кальяри, можно предположить, что Пулишич и компания не упустят возможность заработать три очка. Поэтому ставим на победу Милана в матче.

Матчи Серии А всегда вызывают повышенный интерес у футбольных болельщиков, особенно когда встречаются такие клубы, как миланский гранд и команда, борющаяся за выживание. Для Кальяри этот матч – отличный шанс показать характер и попытаться встряхнуться после непростой серии, а для Милана – очередной шаг к укреплению лидерства в чемпионате и поддержанию высоких амбиций в борьбе за титул.

Отметим, что игра пройдет в зимних условиях Сардинии, что может сказаться на тактике команд. Кальяри, игравший в последнее время с большим самоотдачей, попытается использовать фактор домашнего поля, чтобы навязать борьбу даже суперпротивнику. У Милана же есть преимущество в выносливости и глубине состава, что может сыграть решающую роль, особенно в конце встречи.

В целом, ожидается зрелищное и напряженное противостояние, где не исключены неожиданные повороты и интрига до последних минут матча.