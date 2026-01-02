«Аль-Наср» впервые проиграл в чемпионате сезона 2025/2026, уступив «Аль-Ахли»

Дата публикации: 02-01-2026 23:32

В 13-м туре саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026 состоялась яркая встреча между командами Аль-Ахли и Аль-Наср. Матч прошел на стадионе Принц Абдулла аль-Файсал в Джидде, где хозяева поля одержали победу над Аль-Насром со счетом 3:2.

Первый гол уже на 7-й минуте забил нападающий Аль-Ахли Айван Тони, а спустя 13 минут оформил дубль, увеличив преимущество своей команды. На 31-й минуте защитник гостей Абдулела Аль-Амри сократил разрыв в счете, а уже на 44-й минуте сравнял счет, оформив дубль для своей команды. Однако во втором тайме защита Аль-Насра вновь допустила ошибку - в самом начале тайма Мерих Демирал отправил третий мяч в ворота гостей, вернув преимущество Аль-Ахли и зафиксировав окончательный счет матча.

После этой встречи Аль-Наср, имея 31 очко, продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии после 12 туров, однако конкуренты не отстают. Аль-Ахли благодаря победе укрепился на четвертом месте с 25-ю очками, сократив отставание от лидеров турнира.

В рамках следующего тура 8 января Аль-Наср сыграет дома против Аль-Кадисии, а 10 января Аль-Ахли на выезде встретится с Аль-Охдудом, где постарается развить успех и подняться выше в турнирной таблице.