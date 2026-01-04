«МЮ» отверг предложение «Галатасарая» об аренде Угарте за £15 млн

Дата публикации: 04-01-2026 13:48

«Манчестер Юнайтед» отказался отпустить в аренду опорного полузащитника Мануэля Угарте в «Галатасарай» этой зимой. Турецкий клуб был готов выплатить за временный переход футболиста порядка £15 млн (€17,2 млн), но руководство английского коллектива не согласилось на это предложение, сообщает TEAMtalk.

По результатам переговоров, прошедших недавно, стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть продажу 24-летнего полузащитника в январе только в том случае, если «Галатасарай» увеличит сумму трансфера примерно до £45 млн (€51,7 млн). Сделка об аренде не заинтересовала руководство «красных дьяволов», которые предпочли бы расстаться с игроком на постоянной основе, если поступит достойное финансовое предложение.

Отмечается, что сам Угарте не испытывает уверенности в своём будущем на «Олд Траффорд». Источники сообщают, что представители «Галатасарая» уже провели переговоры с футболистом и его агентом, обсуждая возможный переход в стамбульский гранд. Однако конкретных договорённостей пока не достигнуто.

На данный момент Угарте в текущем сезоне провёл 12 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, при этом не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет €30 млн.