«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в борьбе за защитника из чемпионата Италии

Дата публикации: 04-01-2026 14:14

К ряду ведущих европейских клубов, претендующих на центрального защитника из состава "Удинезе" Умара Соле, присоединились "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Как сообщает издание Caught Offside, на 25-летнего француза также обратили внимание такие итальянские гранды, как "Интер", "Милан" и "Рома". Интерес к футболисту объясним - в нынешнем сезоне Соле стабильно выходит на поле: на его счету уже 19 матчей во всех официальных турнирах, а также один забитый мяч и результативная передача.

По сведениям источника, "Удинезе" оценивает своего игрока довольно высоко - стартовая стоимость находится в диапазоне от средней до высокой, особенно с учетом возможных бонусов. При этом руководство итальянского клуба готово рассмотреть вариант временной аренды с последующим правом выкупа футболиста. Сам Соле открыт к перспективе сменить клубную прописку ради перехода на более высокий уровень и успехов в европейских турнирах.

Контракт защитника действует до лета 2027 года, что дает "Удинезе" преимущество в переговорах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Умара Соле оценивается в 20 миллионов евро, что делает защитника привлекательной трансферной целью для топ-клубов Европы.