«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Лидс» в матче 20-го тура АПЛ

Дата публикации: 04-01-2026 18:16

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги между командами "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" завершился ничейным результатом. Поединок прошёл на домашней арене "Лидса" - стадионе "Элланд Роуд" в английском городе Лидс. Главным судьёй встречи был назначен Джарред Джиллетт. Обе команды так и не смогли выявить сильнейшего на протяжении всего матча - итоговый счёт на табло 1:1.

Хозяева поля первыми вышли вперёд - на 62-й минуте отличился полузащитник "Лидса" Бренден Ааронсон, который воспользовался ошибкой соперников и забил гол. Но уже спустя три минуты "Манчестер Юнайтед" восстановил равновесие - нападающий гостей Матеус Кунья смог реализовать свой момент и отправил мяч в сетку ворот.

После этой игры "Лидс Юнайтед", сыграв 20 матчей в рамках текущего чемпионата Англии, набрал 22 очка и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице. В свою очередь "Манчестер Юнайтед" продолжает бороться за место в первой пятёрке - команда занимает 5-ю строчку, имея в активе 31 очко. Следующие туры обещают быть ещё более напряжёнными для обеих команд.