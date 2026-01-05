Пари Сен-Жермен одержал победу над Парижем в 17-м туре Лиги 1

Дата публикации: 05-01-2026 01:41

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались команды Пари Сен-Жермен и Париж. Победу в этой напряжённой игре со счётом 2:1 одержал коллектив ПСЖ. Матч прошёл на знаменитом стадионе Парк де Пренс, который расположен в Париже. Главным судьёй встречи выступил арбитр из города Мец Бенуа Бастьен.

Первый гол в матче забил Дезире Дуэ, который отличился на 45-й минуте и вывел хозяев вперёд, позволив ПСЖ завершить первый тайм с преимуществом. Однако во второй половине игры Париж сумел ответить сопернику - на 51-й минуте Виллем Жеббель реализовал пенальти и сравнял счёт, подарив надежду своей команде на благоприятный исход. Уже через две минуты Усман Дембеле вновь вывел Пари Сен-Жермен вперёд, забив решающий гол на 53-й минуте и установив окончательный результат встречи.

По итогам этого тура Пари Сен-Жермен набрал 39 очков и закрепился на второй позиции в турнирной таблице высшей лиги чемпионата Франции. Команда Париж, имея в активе 16 баллов, занимает на данный момент 15-е место и продолжает борьбу за улучшение своих позиций в национальном чемпионате.