Пеп Гвардиола прокомментировал, почему «Манчестер Сити» не удержал победу в конце матча с «Челси»

Дата публикации: 05-01-2026 11:18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями после матча 20-го тура английской Премьер-лиги против «Челси», который завершился результативной ничьей 1:1.

Гвардиола отметил, что его команда хорошо начала игру и в первой половине действовала уверенно. Однако во втором тайме ситуация изменилась. Как объяснил наставник, команда несколько раз теряла мяч в самом начале второй половины, что привело к определённым трудностям на поле. По словам тренера, в концовке встречи «Манчестер Сити» не хватило точности и хладнокровия в завершающих атаках, особенно в эпизодах, когда возникали шансы реализовать численное преимущество - «два в один» и «три в два». Гвардиола подчеркнул, что соперник не создал большого количества опасных моментов, однако его подопечные не сумели увеличить преимущество и воспользоваться своими шансами, чтобы забить второй, третий или даже четвёртый мяч.

Во втором тайме, считает Гвардиола, игроки «Челси» стали действовать агрессивнее и активнее атаковать, поскольку уже нечего было терять - благодаря этому им удалось сравнять счёт в самой концовке. «Мы были хороши во всех линиях, но чуть-чуть не хватило исполнительского мастерства», - отметил тренер. Помимо этого, стоит напомнить, что с 42-й минуты «Манчестер Сити» вёл в счёте, но не удержал победу - на 90+4-й минуте аргентиский полузащитник Энцо Фернандес принёс «Челси» ничью.