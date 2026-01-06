«Челси» не рассматривается Винисиусом из-за нежелания клуба платить его зарплату

Дата публикации: 06-01-2026 00:33

Лондонский «Челси» не считается удачным вариантом для нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Как отмечает журналист Маркос Бенито в социальной сети X, представители английского клуба не готовы соответствовать финансовым ожиданиям бразильского футболиста по поводу заработной платы. По информации источника, требования Винисиуса по окладу значительно превышают возможности «Челси».

Ранее появились сведения о том, что «Челси» проявляет серьёзный интерес к потенциальному трансферу Винисиуса и рассматривает вариант приглашения бразильца уже в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что лондонский клуб готов предложить «Реалу» сумму в размере 160 млн евро за переход нападающего. Однако ключевым препятствием на пути к возможной сделке остаётся именно вопрос с зарплатными ожиданиями игрока.

В настоящий момент контракт Винисиуса с «Королевским клубом» действует до лета 2027 года. Стороны продолжают переговоры о новом контракте, однако пока не могут достичь взаимопонимания. Основная причина разногласий заключается в том, что Винисиус требует ежегодную выплату зарплаты в размере 30 млн евро, в то время как руководство «Реала» не готово удовлетворить столь высокие запросы. Ситуация остаётся неопределённой и ждёт дальнейшего развития событий.