«Челси» предлагает «Реалу» €160 млн за трансфер Винисиуса этой зимой

Дата публикации: 06-01-2026 00:00

Лондонский "Челси" серьезно настроен укрепить свою атаку вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором в зимнее трансферное окно. Как информирует авторитетное издание The Guardian, английский клуб готов предложить за переход бразильского футболиста внушительную сумму - 160 миллионов евро. Если трансфер состоится, он может стать одним из самых дорогих в истории "синих".

Винисиус Жуниор присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2017 года, перейдя из бразильского "Фламенго" за 45 миллионов евро. За это время футболист стал одним из ключевых игроков "Королевского клуба". Его нынешний контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года. В СМИ ранее сообщалось, что переговоры о продлении соглашения между игроком и клубом пока зашли в тупик, стороны не могут достичь устраивающего обе стороны компромисса.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл 19 матчей в чемпионате Испании - на его счету пять голов и шесть результативных передач. Он продолжает демонстрировать высокую игровую форму и остаётся одним из лидеров атакующего звена "Реала".