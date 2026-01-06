Египет обыграл Бенин и пробился в четвертьфинал Кубка Африки

Дата публикации: 06-01-2026 00:41

Завершился захватывающий матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встретились сборные Египта и Бенина. Игра прошла на стадионе "Адрар" в городе Агадир, Марокко. Главным судьей встречи был Пьер Атчо из Габона. В напряжённой борьбе сильнее оказалась команда Египта, которая одержала победу со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Счёт в матче был открыт на 69-й минуте - Марван Аттия поразил ворота соперника, выведя Египет вперед. Однако на 83-й минуте игрок сборной Бенина Жодель Доссу восстановил равновесие. Судьба встречи решилась в дополнительное время: на 97-й минуте Яссер Ибрахим вновь вывел египтян вперед, а на 120+4-й минуте один из лидеров команды, Мохамед Салах, закрепил преимущество и поставил точку в поединке, забив третий гол своей сборной.

Кубок африканских наций 2025 года проводится на территории Марокко и уже привлек внимание миллионов болельщиков по всему миру. В турнире участвуют 24 национальные команды, разделённые на шесть групп, и соревнования продлятся до 18 января. Напомним, что действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара - она триумфально обыграла Нигерию в финале чемпионата 2023 года со счетом 2:1, завоевав трофей.