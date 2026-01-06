«Барселона» направила «Аль-Хилялю» официальный запрос по поводу трансфера Жоау Канселу

Дата публикации: 06-01-2026 00:42

Футбольный клуб Барселона направил официальное предложение саудовскому Аль-Хилялю по трансферу защитника Жоау Канселу. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Каталонцы заинтересованы взять игрока в аренду, при этом они готовы покрыть лишь небольшую часть его заработной платы, что является важным условием сделки в нынешней экономической ситуации Барселоны.

Стоит отметить, что ранее в средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что представители Интера и Аль-Хиляля достигли предварительной договоренности о переходе Канселу в миланский клуб. Эта договоренность предполагала аренду португальского защитника с возможностью включения в сделку игроков обороны Интера – Стефана де Врея или Франческо Ачерби. Тем не менее, судьба сделки остается неопределенной.

Окончательное решение по будущему Канселу пока не принято. По информации журналистов, сам футболист попросил немного отложить заключение соглашения с Интером, чтобы понять, заинтересуется ли окончательно Барселона его кандидатурой и сделает ли конкретный шаг. Для Жоау каталонский клуб является предпочтительным вариантом продолжения карьеры, так как он считает проект Барсы более перспективным для своего профессионального роста и достижения новых высот.

Контракт Канселу с Аль-Хилялем рассчитан до 30 июня 2027 года. При этом в текущем сезоне защитник успел провести за саудовский клуб шесть матчей во всех турнирах, где отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, демонстрируя свою универсальность и высокую эффективность в оборонительных и атакующих действиях.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров между клубами и личного решения Жоау Канселу, который сейчас ожидает ясности по поводу своего будущего и, возможно, возвращения в европейский футбол, где он уже давно проявил себя на самом высоком уровне.