«Манчестер Юнайтед» сообщил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера

Дата публикации: 06-01-2026 00:45

Пресс-служба Манчестер Юнайтед официально сообщила о том, что Рубен Аморим покидает пост главного тренера первой команды. Португальский специалист приступил к работе с Ман Юнайтед в ноябре 2024 года, сменив предыдущего наставника. До переезда в Англию Аморим успешно работал с лиссабонским Спортингом, с которым смог выиграть чемпионат Португалии, а также добился ряда других значимых успехов на внутренней арене.

На сегодняшний день команда, известная как красные дьяволы, располагается на пятой строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своём активе 31 очко после 20 сыгранных матчей. Разрыв от лидера турнира, которым сейчас является лондонский Арсенал, составляет внушительные 17 очков. Такой результат не соответствует амбициям клуба, что, по мнению экспертов, могло повлиять на решение руководства о смене тренера.

Уже в ближайшем туре Манчестер Юнайтед отправится в гости к Бёрнли, чтобы провести очередной матч внутреннего первенства. На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Даррен Флетчер, который хорошо знаком с командой и клубом в целом. Болельщики ожидают увидеть перемены в игре любимой команды и надеются на положительные изменения в результатах.