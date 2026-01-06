«Манчестер Юнайтед» обсудил будущее с Сульшером

Дата публикации: 06-01-2026 21:57

Между «Манчестер Юнайтед» и бывшим главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером состоялись переговоры. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, норвежский тренер выразил готовность вновь занять пост наставника «красных дьяволов» даже на временной основе - до конца текущего сезона. Отмечается, что Сульшер крайне мотивирован и полностью настроен вернуться к работе в знакомом коллективе. Клуб в данный момент рассматривает кандидатуру специалиста и взвешивает дальнейшие шаги.

Сульшер уже руководил «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год, за это время под его руководством команда достигла значительных успехов, но также столкнулась с определёнными трудностями.

Стоит напомнить, что 5 января «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера. Португальский специалист возглавлял команду с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года. Теперь руководство клуба активно ищет новую кандидатуру на должность главного тренера, рассматривая как краткосрочные, так и долгосрочные варианты. Возвращение Сульшера, по мнению болельщиков и экспертов, может дать команде необходимую стабильность на переходный период и вернуть атмосферу, которая была в его предыдущий срок.