Лионель Месси: мне приятно проводить праздники в Росарио, но я предпочитаю оставаться дома

Нападающий "Интер Майами" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о визитах в свой родной город Росарио. Именно здесь будущая звезда футбола делал свои первые шаги в профессиональной карьере, выступая за юношескую команду "Ньюэллс Олд Бойз".

"Я действительно люблю приезжать в Росарио. Особенно приятно бывать там во время праздничных дней, находиться в атмосфере родного города... Хотя, если говорить честно, я практически не покидаю дом. Обычно навещаю только маму или брата, мы просто перемещаемся от одного дома к другому. Мне очень важно это время – когда я окружён семьёй, провожу часы с близкими друзьями, с самыми родными для меня людьми... Для меня такие моменты – самые ценные в жизни. Особенно когда на улице декабрь и ощущается особое настроение. К тому же, у жителей Росарио своя особенная атмосфера, энергетика, и я всегда это ощущаю", - приводит слова Месси издание Ole со ссылкой на интервью для LUZU TV.

Также напомним, что для Месси возвращение в родной город стало настоящей традицией: звезда футбола отмечает, что именно семейная поддержка помогает ему сохранять мотивацию и гармонию вне футбольного поля.