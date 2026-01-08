«Тоттенхэм» проявляет интерес к норвежскому форварду из «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 08-01-2026 00:10

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к 25-летнему норвежскому нападающему Йёргену Странну Ларсену, который защищает цвета клуба "Вулверхэмптон". Как сообщается в аккаунте Indykaila News в социальной сети Х, руководство "волков" готово рассматривать предложения по продаже форварда уже этим летом, однако только в случае, если поступит предложение, которое полностью удовлетворит их финансовые запросы.

В текущем футбольном сезоне Ларсен принял участие в 21 матче за свой клуб во всех официальных турнирах и успел отличиться тремя забитыми мячами. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 40 миллионов евро. Игрок привлёк внимание не только лондонского "Тоттенхэма", но и других европейских клубов, которым требуются усиления в атакующей линии.

Также стоит отметить, что в 20-м туре английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" одержал уверенную победу на домашнем стадионе над "Вест Хэмом" с разгромным счётом 3:0. Для команды эта победа стала первой в текущем сезоне, позволив прервать затяжную безвыигрышную серию, длившуюся 252 дня. Однако, несмотря на успех в последнем туре, "волки" всё еще занимают последнее место в таблице АПЛ, набрав шесть очков после двадцати сыгранных матчей. Клубу предстоит серьезная борьба за выживание в элитном дивизионе Англии.