«Зенит» договорился о продаже Жерсона в «Крузейро» за 30 миллионов евро

Дата публикации: 08-01-2026 00:11

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга дал согласие на продажу бразильского полузащитника Жерсона по цене 30 миллионов евро. Этой информацией поделился журналист Дэн Убреу. Как сообщает источник, для того чтобы сделка состоялась окончательно, клуб "Крузейро" готов увеличить своё первоначальное предложение на несколько миллионов евро. Достижение согласия о трансфере становится всё ближе благодаря этому шагу.

Ранее в прессе проходила информация о том, что "Крузейро" уже предлагал "Зениту" сумму в размере 25 миллионов евро с дополнительными бонусами в размере 2 миллионов, однако представители санкт-петербургской команды выразили желание получить полную сумму, которую изначально потратили на приобретение Жерсона летом 2025 года. Так клуб рассчитывает не терять деньги на данном трансфере и завершить переговоры на выгодных для себя условиях.

Напомним, Жерсон перешел в состав "Зенита" из "Фламенго" прошлым летом. В первой части сезона 2025/2026 годов он сыграл за сине-бело-голубых в 15 официальных матчах и смог отличиться двумя голами, став важным игроком основного состава. Теперь, вероятно, бразильский полузащитник продолжит карьеру на родине в составе "Крузейро", если клубы окончательно согласуют условия сделки.