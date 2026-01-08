Эрлинг Холанд достиг отметки в 150 голов за «Манчестер Сити»

Дата публикации: 08-01-2026 10:35

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд отметил важное достижение в своей профессиональной карьере. В последнем матче английской Премьер-лиги против Брайтона (1:1) он записал на свой счет очередной гол, который стал уже 150-м для норвежца в составе Манчестер Сити. Эта знаменательная отметка была достигнута всего за 173 встречи, включая все турниры, в которых выступает команда. Кроме забитых голов, нападающий также отметился 25 результативными передачами, внося большой вклад в общие успехи клуба.

Пресс-служба Манчестер Сити публично поздравила Холанда с этим бомбардирским юбилеем, отметив его невероятную эффективность на поле и стремительный прогресс с момента перехода. Напомним, что футболист присоединился к "горожанам" летом 2022 года, перейдя из дортмундской Боруссии. За сравнительно короткий промежуток времени Эрлинг завоевал статус одного из лидеров команды.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда оценивается в €200 миллионов. Это позволяет форварду входить в число трех самых дорогих футболистов мира на данный момент. Благодаря своей результативности и яркой игре, Холанд продолжает привлекать к себе внимание экспертов и болельщиков по всему миру.