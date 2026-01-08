"Ювентус" намерен обновить контракт со Спаллетти

Дата публикации: 08-01-2026 10:37

Руководство "Ювентуса" выражает довольство работой тренера Лучано Спаллетти и намерено предложить ему новый контракт.

66-летний специалист приступил к руководству командой в конце октября текущего сезона. Изначально его соглашение было рассчитано только до окончания сезона.

Под руководством Спаллетти "старая синьора" одержала победы в девяти из четырнадцати матчей, потерпев лишь одно поражение — в игре с "Наполи" со счётом 1:2. В настоящее время "Ювентус" занимает четвёртое место в Серии А и сохраняет позиции для выхода в Лигу чемпионов.

Клуб планирует предложить тренеру продление контракта, который будет действовать до лета 2028 года, что свидетельствует о высоком уровне доверия к Спаллетти и его видению развития команды.