"Тоттенхэм" потерял одного из ведущих игроков на три месяца

Дата публикации: 08-01-2026 23:58

Лондонский футбольный клуб Тоттенхэм столкнулся с серьёзной потерей – на длительный срок выбыл один из ключевых игроков команды.

Ганский полузащитник и вингер Мохаммед Кудус получил травму сухожилия четырехглавой мышцы бедра во время недавнего поединка Английской Премьер-лиги против Сандерленда. Эта травма, как сообщает пресс-служба Тоттенхэма, выведет футболиста из строя примерно на три месяца.

В руководстве клуба надеются, что Кудус сумеет вернуться к тренировочному процессу и официальным матчам после мартовской паузы, связанной с играми национальных сборных, то есть ближе к концу марта. В текущем сезоне ганец провёл за Тоттенхэм 26 официальных встреч, забил три гола и сделал три результативные передачи, демонстрируя свою важность и влияние на игру команды.

Отсутствие такого значимого игрока, как Кудус, станет серьёзным испытанием для наставника и всего состава Тоттенхэма. Команде предстоит найти способы компенсировать утрату атакующего потенциала и сохранить высокие позиции в турнирной таблице, несмотря на вынужденные кадровые изменения.