«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал испанского Суперкубка

Дата публикации: 09-01-2026 00:35

Состоялся второй полуфинал Суперкубка Испании, в котором встретились мадридские клубы Атлетико и Реал. Встреча прошла на арене Кинг Абдулла Спортс Сити, расположенной в городе Джидда (Саудовская Аравия). Главным судьёй матча был назначен Матео Бускетс Феррер из Пальма-де-Мальорка. Победу со счетом 2:1 отпраздновала команда Реал, что позволило ей пройти в финал престижного турнира.

Первый гол был забит уже на второй минуте встречи - отличился защитник Реала Федерико Вальверде, который быстрым выпадом шокировал соперника. На 55-й минуте преимущество мадридцев удвоил полузащитник Родриго, реализовав опасный момент у ворот Атлетико. Однако спустя всего три минуты форвард Атлетико Александр Сёрлот сумел забить ответный гол, сократив разницу в счете до минимума. После этого забитых мячей больше не было, и матч завершился победой 2:1 в пользу Реала.

В другом полуфинальном матче турнира каталонская Барселона встретилась с Атлетиком из Бильбао. Эта игра завершилась разгромной победой Барселоны со счетом 5:0. Таким образом, в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января, за трофей поборются Барселона и Реал Мадрид.

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка Испании является Барселона. В предыдущем финале турнира, проходившем в 2025 году, каталонцы разгромили Реал со счетом 5:2, подтвердив статус одного из сильнейших клубов страны.