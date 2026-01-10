Неймар назвал полузащитника мадридского «Реала» сильнейшим хавбеком планеты

Дата публикации: 10-01-2026 22:36

Форвард бразильского клуба «Сантос» Неймар, который прежде защищал цвета «Барселоны», поделился своим мнением о лучшем полузащитнике современности. По мнению звезды сборной Бразилии, именно игрок мадридского «Реала» заслуживает звания сильнейшего полузащитника мира на данный момент.

«Я считаю, что Арда Гюлер - лучший полузащитник в мире», - приводит цитату Неймара аккаунт Total Cristiano в социальной сети X. Слова нападающего вызвали большой резонанс среди поклонников футбола, ведь Неймар редко публично отмечает игроков других топовых клубов.

Арда Гюлер выступает в составе «Реала» начиная с июля 2023 года. В нынешнем сезоне молодой турецкий полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, где успел отличиться тремя голами и сделал восемь результативных передач. Контракт игрока с «сливочными» рассчитан до июня 2029 года, что указывает на долгосрочные перспективы хавбека в Королевском клубе. За национальную команду Турции Гюлер уже набрал по системе «гол+пас» четыре очка (один гол и три передачи) в пяти играх. Оценочная стоимость футболиста на авторитетном портале Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.