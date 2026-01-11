20:29 ()
«Ливерпуль» и «Челси» претендуют на защитника из чемпионата Италии

К молодому защитнику "Комо" Хакобо Рамону проявляют интерес сразу несколько топ-клубов Английской премьер-лиги. По сообщению Caught Offside, за 21-летним футболистом внимательно следят скауты "Челси", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Они изучают его выступления в этом сезоне, оценивая потенциал игрока для возможного трансфера в ближайшем будущем.

Согласно информации источника, несмотря на то что трансферная стоимость Рамона на данный момент оценивается примерно в 18 миллионов евро, для английских клубов цена перехода может быть значительно выше - это связано с конкуренцией и повышенным спросом в АПЛ. Однако у мадридского "Реала", который является клубом-воспитанником защитника, есть право обратного выкупа футболиста за фиксированную сумму в 8 миллионов евро. Более того, в случае дальнейшей перепродажи игрока, "королевский клуб" получит 50% от суммы прибыли.

В нынешнем сезоне Хакобо Рамон вышел на поле в 17 матчах за "Комо" во всех официальных турнирах и успел забить два гола, что является отличным показателем для центрального защитника. Контракт Рамона с "Комо" рассчитан до лета 2030 года, что делает его ценным активом клуба. По данным портала Transfermarkt, его актуальная рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.

