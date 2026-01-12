«Барселона» обыграла «Реал» и завоевала Суперкубок Испании

Дата публикации: 12-01-2026 01:17

Состоялся финал Суперкубка Испании, в котором за трофей боролись «Барселона» и мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия. Встречу судил главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро. В напряжённом противостоянии победу с результатом 3:2 одержала команда сине-гранатовых.

Счёт в матче открыл на 36-й минуте Рафинья, выведя «Барселону» вперёд. На последних минутах первого тайма команды устроили настоящий голевой обмен. На 45+2-й минуте Винисиус Жуниор из «Реала» восстановил равновесие, но уже на 45+4-й минуте Роберт Левандовски вновь вернул преимущество каталонскому клубу. Однако через две минуты Гонсало Гарсия вновь сравнял счёт - 2:2. Во втором тайме, на 73-й минуте, Рафинья оформил дубль, забивая третий гол для «Барсы». На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг был удалён с поля, получив красную карточку, но преимущество «Барселоны» сохранить удалось.

Благодаря этой непростой победе «Барселона» в шестнадцатый раз стала обладателем Суперкубка Испании. В прошлом финале турнира «блауграна» также уверенно обыграли мадридский «Реал» - тогда счет был 5:2. Команда снова подтверждает свой статус одного из ведущих клубов страны.