Дата публикации: 12-01-2026 01:21

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Роберт Левандовски был удостоен особой награды от польского спортивного журнала Przegląd Sportowy.

Левандовски получил титул «Чемпион века» — это признание от одного из самых старейших спортивных изданий Польши, существующего с 1921 года.

В своей благодарственной речи Роберт отметил: "Для меня эта награда — огромная честь и свидетельство того, что выбранный путь в спорте достоин уважения. Когда я только начинал карьеру, я и представить не мог, что меня когда-то поставят в один ряд с выдающимися спортсменами целого столетия польского спорта."

"Все, чего я достиг, — это результат огромной работы многих людей: тренеров, партнеров по команде, и близких людей, которые поддерживают меня ежедневно. За это я им всем очень признателен."

Кроме того, футболист выразил особую благодарность болельщикам: "Наши фанаты всегда были моей главной поддержкой и вдохновением. Без их энергии и веры все мои успехи были бы просто упражнениями с мячом."

Левандовски также подчеркнул важность семьи в своей жизни: "Дома я не «Чемпион века», а просто Роберт, который помогает по хозяйству — выносит мусор и разгружает посудомоечную машину. Я не собираюсь завершать карьеру в ближайшее время и пока не планирую уходить на пенсию."

Стоит отметить, что Przegląd Sportowy — это крупнейшее и самое уважаемое спортивное издание в Польше с более чем столетней историей. Его влияние на спортивную культуру страны трудно переоценить.

Таким образом, награда «Чемпион века», вручённая Левандовски, не только подчёркивает его выдающиеся достижения в футболе, но и отражает признание его статуса как одного из самых влиятельных польских спортсменов современности.