«Барселона» поздравила бывшего наставника Хосепа Гвардиолу с 55-летием

«Барселона» поздравила своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолу с днем рождения. Сегодня знаменитому испанскому специалисту исполняется 55 лет, и клуб не остался в стороне от этого важного события. Пресс-служба клуба опубликовала фото Гвардиолы с трофеем Лиги чемпионов со словами: «С днём рождения, Пеп!» Это трогательное поздравление напомнило болельщикам, какой вклад внёс Гвардиола в историю команды.

В качестве игрока каталонского клуба Гвардиола был ключевой фигурой на поле, завоевав шесть титулов чемпиона Испании, Кубок чемпионов, а также множество других наград, доведя общее число выигранных трофеев до 15. Будучи тренером, Пеп продолжил славные традиции «Барселоны», покорив с командой 14 титулов - среди них две победы в Лиге чемпионов, три чемпионства в Ла Лиге, а также национальные кубки и суперкубки.

В настоящее время Гвардиола успешно руководит «Манчестер Сити». В июне 2023 года под его руководством команда впервые за свою историю стала победителем Лиги чемпионов. Кроме того, в послужном списке испанского тренера уже шесть золотых медалей чемпионата Англии, а также трофеи Кубка страны и Суперкубка. Гвардиола по праву считается одним из лучших специалистов современности и настоящей легендой мирового футбола.