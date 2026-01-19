Бывшего футболиста сборной Франции Димитри Пайета обвинили в применении насилия

Дата публикации: 19-01-2026 16:56

Вокруг Димитри Пайета, бывшего полузащитника таких известных клубов, как "Вест Хэм" и "Марсель", вспыхнул очередной серьезный скандал, который всколыхнул футбольную общественность. Французский вингер, который с 2023 по 2025 год выступал за бразильский клуб "Васко да Гама", оказался в центре новых обвинений, связанных с его личной жизнью и поведением вне поля.

Новую волну обсуждений вызвали откровения бывшей девушки футболиста, гражданки Бразилии Лариссы Феррари, которая в настоящее время является адвокатом и известной инфлюэнсершей. Британское издание The Sun сообщает, что женщина обвинила Пайета в различных формах насилия — физическом, психологическом и сексуальном — во время их отношений, длившихся несколько месяцев.

По словам Лариссы, их знакомство произошло в 2023 году благодаря переписке в социальных сетях — изначально футболист проявлял заботу и внимание, однако отношения с каждым месяцем становились всё более напряжёнными и неравноправными. Как утверждает Феррари, Димитри начал контролировать её поведение, ограничивать социальные связи и всё чаще допускал унизительные комментарии и сцены ревности. Психологический прессинг, по её словам, дополнялся эпизодами физического воздействия и угрозами. В апреле 2024 года Феррари обратилась с заявлением в полицию Бразилии, указав, что ее партнер применял к ней насилие и угрожал безопасностью.

Женщина также рассказала журналистам дополнительные детали их сложных отношений: якобы Пайет не только регулярно совершал акты психологического давления, но и заставлял её участвовать в унизительных и недопустимых с её точки зрения ситуациях. Он, по словам Феррари, открыто хвастался своими связями, рассказывал о большом количестве романов, а также прибегал к наказаниям, манипуляциям и оскорблениям, чтобы она оставалась с ним и была зависимой от него. Кроме того, Ларисса утверждает, что в период их отношений забеременела от Пайета, однако впоследствии у нее произошел выкидыш, что нанесло дополнительную психологическую травму.

Димитри Пайет отвечает на выдвинутые обвинения решительным отрицанием. Он полностью отрицает как факты физического и сексуального насилия, так и обвинения в психологическом воздействии на бывшую возлюбленную, заявляя, что все обвинения не соответствуют действительности и являются ложными. На сегодняшний день футболист находится в статусе свободного агента: после окончания контракта с "Васко да Гама" летом 2025 года он еще не подписал новое соглашение с каким-либо клубом и находится в поисках вариантов для продолжения своей карьеры.

Скандал вокруг Пайета активно обсуждается в спортивной и общественной среде. Общество ожидает объективного расследования всех обстоятельств дела, вмешательства нужных инстанций и комментариев со стороны представителей футболиста. Пока дело набирает обороты, давний фаворит болельщиков остается в тени подозрений, а его дальнейшая спортивная судьба теперь также под вопросом.