Эштрела - Эшторил 19 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Эшторил, которое состоится 19 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 3
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 3
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|45
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|18
|42
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|18
|31
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|18
|27
|7
|Фамаликан
|18
|26
|8
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|9
|Алверка
|18
|23
|10
|Эшторил
|17
|20
|11
|Риу Аве
|18
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Арока
|18
|17
|14
|Санта-Клара
|18
|17
|15
|Насьонал
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|18
|4