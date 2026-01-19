05:39 ()
Эштрела - Эшторил 19 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 19-01-2026 22:15
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
19 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Эштрела
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Эшторил, которое состоится 19 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Эшторил1 : 1Эштрела
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Эшторил4 : 0Эштрела
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела2 : 4Эшторил
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Эшторил1 : 0Эштрела
25.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1Эшторил
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела3 : 3
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 3Эштрела
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела0 : 0
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Эштрела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Эшторил
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил4 : 1
19.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Эшторил1 : 0
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 4 : 0Эшторил
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эшторил3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1845
3
Лига Европы
Бенфика1842
4
Лига конференций
Жил Висенте1831
5 Брага1727
6 Морейренсе1827
7 Фамаликан1826
8 Витория Гимарайнш1725
9 Алверка1823
10 Эшторил1720
11 Риу Аве1820
12 Эштрела1719
13 Арока1817
14 Санта-Клара1817
15 Насьонал1817
16
Стыковая зона
Каза Пия1814
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС184

