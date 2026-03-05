«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ

Дата публикации: 05-03-2026 02:50

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между командами Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед. Встреча прошла на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайне и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Главным арбитром встречи был Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Во втором тайме на 45+1 минуте игрок хозяев Джейкоб Рэмси получил удаление за две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Несмотря численный недостаток, Энтони Гордон реализовал пенальти на 45+6 минуте, выведя Ньюкасл вперёд. Однако уже на 45+9 минуте Каземиро смог сравнять счёт. Финальное решение в матче принял Уильям Осула, забивший победный гол на 90-й минуте и обеспечивший три очка "сорокам".

Таким образом, после этой игры Ньюкасл Юнайтед с 39 очками занимает 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона, в то время как Манчестер Юнайтед с 51 очком располагается на третьей позиции чемпионата.

В следующем туре, который состоится 14 марта, Ньюкасл сыграет на выезде против Челси, а Манчестер Юнайтед 15 марта примет дома Астон Виллу. Эти матчи обещают быть очень интересными и важными для турнирного положения обеих команд.