Сергей Ребров высказался о Судакове и Забарном, упомянув Жозе Моуринью

Главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров высказался о ситуации с футболистами, которые в текущем сезоне сталкиваются с нехваткой игровой практики. В частности, речь идет о защитнике французского ПСЖ Илье Забарном и полузащитнике португальской "Бенфики" Георгии Судакове.

- Вопрос по Илье Забарному и Георгию Судакову. Они имеют мало игровой практики, насколько это критически для вас?

- У Георгия действительно меньше игрового времени, но Илья все же выходит на поле. ПСЖ задействован сразу в нескольких турнирах - чемпионат страны, Кубок Франции и Лига чемпионов, - поэтому Забарный получает определённую практику, пусть и не в каждом матче. Мы сразу понимали, что конкуренция в таком клубе очень высока, и рассчитывать на постоянное место в составе не так просто.

Что касается Георгия, то с ним я неоднократно разговаривал лично. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он выходил на поле чаще, но я не могу повлиять на решения тренерского штаба "Бенфики". Я не могу позвонить Жозе Моуриньо и попросить выпустить Судакова чаще ради подготовки к матчам сборной. Единственное, что могу пожелать игроку - продолжать усердно работать, использовать любые возможности для игровой практики, даже если это выступления за вторую команду клуба. Для наших футболистов очень важно регулярно играть в официальных матчах, - подчеркнул Ребров.

Отметим, что в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 33 поединка за "Бенфику", отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Илья Забарный в составе ПСЖ сыграл 27 матчей и забил один гол. Несмотря на не самую высокую стабильность появления на поле, оба игрока остаются важными фигурами для национальной команды Украины. Их вклад и мотивация играют большую роль в предстоящих поединках сборной.