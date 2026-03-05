05:01 ()
Динамо М - Спартак М 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2026 19:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
05 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо М
Спартак М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 05 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Ролан Александрович Гусев
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
06.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М1 : 1Динамо М
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Спартак М5 : 2Динамо М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 2Спартак М
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо М2 : 0Спартак М
29.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Спартак М2 : 1Динамо М
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Динамо М0 : 1Спартак М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М2 : 0Динамо М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Динамо М2 : 3Спартак М
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М4 : 0
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М2 : 1
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М1 : 2
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Динамо М1 : 0
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 1 3 : 5Динамо М
02.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 3Спартак М
23.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 1
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М5 : 2
10.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 1
07.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
2 : 0
Ростов
Динамо Мх
0 : 2
Арсенал Т
Локомотив М
05.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
3 : 1 17.03
Команда12
Динамо М
Спартак М
05.0318.03

