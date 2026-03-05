Динамо М - Спартак М 05 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 05 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ролан Александрович Гусев
|Хуан Карлос Карседо
|06.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|5 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|29.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 1 3 : 5
|02.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|23.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|10.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|07.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|4 : 0
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|0 : 1
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|2 : 3
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|1 : 3
| КАМАЗ
Крылья Советов
|1 : 1 2 : 4
| Балтика
Зенит
|0 : 1
| Крылья Советов
Оренбург
|2 : 0
| Ростов
Динамо Мх
|0 : 2
| Арсенал Т
Локомотив М
|05.03
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 1
|17.03
|Команда
|1
|2
| Динамо М
Спартак М
|05.03
|18.03