Футбольная ассоциация выдвинула обвинения тренеру «Лидса» Даниэлю Фарке

Дата публикации: 04-03-2026 23:43

Футбольная ассоциация выдвинула официальные обвинения в адрес главного тренера «Лидс Юнайтед» Даниэля Фарке. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Поводом для предъявленных претензий стало неподобающее поведение наставника после матча 28-го тура Английской Премьер-лиги, который состоялся 28 февраля и в котором встретились «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Согласно информации источника, после финального свистка Фарке вышел на поле с целью вступить в конфликт с судьями, что противоречит регламенту футбольной ассоциации. Сейчас у тренера есть время до пятницы, 6 марта, чтобы ответить на предъявленные обвинения и объяснить своё поведение.

Стоит отметить, что матч 28-го тура АПЛ завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 45+2-й минуте забил полузащитник команды Антуан Семеньо.

Подобные инциденты зачастую влияют не только на репутацию тренера, но и могут повлечь наложение дисциплинарных санкций на клуб. Ожидается, что Фарке внимательно рассмотрит предъявленные обвинения и подготовит официальный ответ в установленные сроки, чтобы избежать более серьёзных последствий в своей профессиональной карьере.