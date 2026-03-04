04:57 ()
Гризманн останется в «Атлетико» до конца сезона из-за шансов клуба на победу в Кубке Испании

Дата публикации: 04-03-2026 23:41

 

Форвард мадридского клуба «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует переходить в команду МЛС «Орландо Сити» до завершения сезона 2025/2026, поскольку его нынешшая команда имеет реальные шансы выиграть Кубок Испании. Сообщает об этом ESPN.

По данным СМИ, американский клуб был готов подписать контракт с французским нападающим ещё до конца марта, когда заканчивается трансферное окно в МЛС. Антуан мог покинуть «Атлетико» в ближайшее время, однако решил остаться в составе команды после того, как «матрасники» вышли в финал Кубка Испании.

Ранее мадридцы по итогам двух матчей смогли обыграть «Барселону» с общим счётом 4:3. В финале турнира «Атлетико» встретится с победителем пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» из Бильбао. Победа в Кубке Испании означает не только трофей, но и престиж для клуба и возможность участия в европейских турнирах.

Таким образом, Гризманн предпочитает сосредоточиться на достижении успеха с «Атлетико» в текущем сезоне, откладывая переход в MLS до следующего года. Это решение подчёркивает его высокую мотивацию и верность мадридскому клубу.

