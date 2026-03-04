Беллингем, подобно Мбаппе, разочарован врачами «Реала» и отправился в Лондон за лечением

Дата публикации: 04-03-2026 23:40

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выразил недовольство работой медицинского штаба клуба и решил обратиться за консультацией к врачам в Лондоне. Такое решение принял после того, как нападающий Килиан Мбаппе высказал претензии по поводу диагноза, выставленного клубными специалистами. Эти события свидетельствуют о существующих внутренних трудностях в медицинской службе «Реала», сообщает Tribuna.

Как сообщает источник, Беллингем направился в Великобританию, чтобы получить альтернативное мнение по поводу своей травмы. Полузащитник считает, что процесс реабилитации затянулся, и поэтому решил проконсультироваться у британских экспертов. Его в Лондон сопровождает Нико Михич, руководитель медицинского отдела мадридской команды. Тем не менее факт обращения за вторым мнением указывает на более глубокие проблемы, которые есть в медслужбе «Реала».

Сам Джуд и его представители озабочены тем, что текущие методы лечения не дают ожидаемых результатов. Продление периода восстановления может поставить под угрозу участие футболиста в важных матчах текущего сезона. Ожидается, что после консультации в Лондоне Беллингем вернётся в Мадрид с конкретными рекомендациями от британских специалистов.

Стоит отметить, что травму задней поверхности бедра Беллингем получил 1 февраля в матче против «Райо Вальекано», когда покинул поле уже на 10-й минуте встречи.