Аргентинский нападающий римского клуба «Рома» Пауло Дибала может сменить чемпионат и продолжить свою профессиональную карьеру в «Бока Хуниорс». Как сообщает известный журналист Николо Скира, аргентинский гранд уже начал переговоры с окружением 32-летнего футболиста относительно возможности его бесплатного перехода этим летом. По данным источника, стороны активно обсуждают потенциальное подписание трансфера в ближайшее время, и Дибала открыт к возвращению на родину, чтобы вновь выйти на поле в чемпионате Аргентины.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала принял участие в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах и отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Его опыт, техника и лидерские качества могут стать мощным усилением для «Бока Хуниорс», которая стремится вновь завоевать чемпионский титул.

Стоит также отметить, что в составе «Ромы» сейчас выступает украинский нападающий Артем Довбик, который успешно вписывается в атакующие схемы итальянского клуба.

Напомним, ранее «Рома» и «Ювентус» сыграли результативную ничью в рамках очередного тура Серии А, что добавило интриги в борьбе за высокие места в чемпионате Италии. Трансфер Пауло Дибалы может стать одним из главных событий предстоящего летнего окна.