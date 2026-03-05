05:01 ()
Свернуть список

Металлист 1925 - Локомотив 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2026 15:30
05 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/4 финала
Металлист 1925
Локомотив К

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Локомотив К, которое состоится 05 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Локомотив К
История личных встреч
28.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Металлист 19251 : 0
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Металлист 19250 : 0
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Металлист 1925
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Металлист 1925
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Металлист 1925
28.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Локомотив К1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Чернигов
Лесное
1 : 1 4 : 3
Локомотив К
Нива Вн
1 : 0
Буковина
Нива Тр
2 : 1
Виктория Н
Ингулец
0 : 1
ЛНЗ Черкассы
Рух В
1 : 0
Динамо К
Шахтёр
2 : 1
Агротех
Мариуполь
1 : 1 6 : 7
Металлист 1925
Агробизнес В
4 : 3
1/4 финала
Динамо К
Ингулец
2 : 0
ЛНЗ Черкассы
Буковина
0 : 0 4 : 5
Металлист 1925
Локомотив К
05.03
Чернигов
Мариуполь
17.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close