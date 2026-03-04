Вратарь ПСЖ вошёл в список лучших голкиперов мира

Дата публикации: 04-03-2026 23:46

Известный спортивный портал GiveMeSport представил свежий рейтинг лучших вратарей мира на 2026 год. Это издание регулярно анализирует выступления футболистов, оценивая их результаты по целому ряду критериев, включая надежность на последнем рубеже, количество сухих матчей, а также вклад в успехи своих команд.

На первом месте оказался Давид Райя, который защищает ворота лондонского Арсенала. В текущем сезоне Английской Премьер-лиги он лидирует по числу сухих матчей, демонстрируя выдающуюся игру и реакцию, что не осталось незамеченным экспертами.

Следом за ним расположился голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа, который несмотря на определённые трудности с травмами вновь доказал свою состоятельность и высокий уровень. Замыкает тройку лидеров Алиссон Бекер, выступающий за Ливерпуль - бразилец на протяжении нескольких лет стабильно входит в число лучших стражей ворот мира.

Четвертая и пятая позиции в этом престижном рейтинге достались Джанлуиджи Доннарумме, получившему игровую практику в Манчестер Сити, и талантливому голкиперу Барселоны Жоану Гарсии. Оба футболиста проявили себя в самых сложных матчах нынешнего сезона.

Интересно, что на девятнадцатой строчке рейтинга оказался француз Люка Шевалье, защищающий цвета Пари Сен-Жермен. Этот молодой страж ворот вместе с украинцем Ильей Забарным считается одним из перспективных игроков команды.

Ранее GiveMeSport уже публиковал перечни лучших футболистов в других амплуа, включая нападающих и защитников. Рейтинги данного издания пользуются авторитетом у специалистов, ведь они составляются с учетом статистики, итогов сезона и мнения экспертов.

Ниже представлен полный список топ-20 лучших вратарей мира по версии GiveMeSport за 2026 год:

Давид Райя (Арсенал) Тибо Куртуа (Реал Мадрид) Алиссон Бекер (Ливерпуль) Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) Жоан Гарсия (Барселона) Янн Зоммер (Интер) Ян Облак (Атлетико Мадрид) Майк Меньян (Милан) Мануэль Нойер (Бавария) Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) Миле Свилар (Рома) Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) Джордан Пикфорд (Эвертон) Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) Унаи Симон (Атлетик Бильбао) Робин Руфс (Сандерленд) Диогу Кошта (Порту) Люка Шевалье (Пари Сен-Жермен) Микеле Ди Грегорио (Ювентус) Георгий Мамардашвили (Ливерпуль)

Этот рейтинг наглядно показывает, насколько высока конкуренция среди вратарей в мировом футболе. Каждый из вошедших в топ-20 проявил себя на протяжении сезона, заслужив признание экспертов своими уверенными действиями и стабильной игрой на последнем рубеже.