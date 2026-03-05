Радомяк - Арка 05 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Арка, которое состоится 05 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Филип Майхрович
|24
|зщ
|Зи Уаттара
|14
|зщ
|Steve Kingue
|26
|зщ
|Адриан Дьегес
|13
|зщ
|Ян Гжесик
|10
|пз
|Роберто Алвес
|77
|пз
|Христос Донис
|27
|пз
|Рафал Вольски
|7
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|25
|нп
|Мауридес
|11
|нп
|Капита
|77
|вр
|Дамиан Венгляж
|3
|зщ
|Серафин Шота
|29
|зщ
|Михал Марцьяник
|94
|зщ
|Dawid Gojny
|10
|пз
|Орельен Нгиамба
|35
|пз
|Камиль Якубчик
|9
|пз
|Торнике Гаприндашвили
|37
|пз
|Себастьян Керк
|11
|нп
|Давид Коцыла
|31
|нп
|Назарий Русин
|19
|нп
|Владислав Гутковский
|44
|вр
|Wiktor Koptas
|16
|зщ
|Матеуш Цихоцки
|5
|зщ
|Jeremy Blasco
|3
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|20
|зщ
|Жоао Педро
|28
|пз
|Михал Капут
|6
|пз
|Ромариу Баро
|82
|пз
|Лукиньяс
|15
|нп
|Абдул Тапсоба
|21
|нп
|Элвеш Балде
|75
|Michal Jerke
|17
|Adam Zabicki
|1
|вр
|Енджей Гробельны
|33
|зщ
|Давид Абрамович
|23
|зщ
|Кике Эрмосо
|2
|зщ
|Марк Наварро
|6
|пз
|Луис Переа
|27
|пз
|Жоау Оливейра
|21
|пз
|Патрик Шиш
|8
|нп
|Алассан Сидибе
|99
|нп
|Eduardo Espiau
|7
|Oskar Kubiak
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
|Давид Шварга
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|23
|38
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|22
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|23
|38
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Краковия
|23
|33
|7
|Висла Плоцк
|23
|33
|8
|Погонь
|23
|31
|9
|ГКС Катовице
|22
|30
|10
|Корона
|23
|30
|11
|Мотор
|23
|30
|12
|Радомяк
|22
|29
|13
|Пяст
|23
|29
|14
|Лехия
|23
|28
|15
|Арка
|22
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|23
|22