Радомяк - Арка 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2026 21:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
05 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
Радомяк
Арка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Арка, которое состоится 05 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Арка
Гдыня
1 Польша вр Филип Майхрович
24 Кот-д'Ивуар зщ Зи Уаттара
14 Камерун зщ Steve Kingue
26 Испания зщ Адриан Дьегес
13 Польша зщ Ян Гжесик
10 Швейцария пз Роберто Алвес
77 Греция пз Христос Донис
27 Польша пз Рафал Вольски
7 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
25 Бразилия нп Мауридес
11 Ангола нп Капита
77 Польша вр Дамиан Венгляж
3 Польша зщ Серафин Шота
29 Польша зщ Михал Марцьяник
94 Польша зщ Dawid Gojny
10 Франция пз Орельен Нгиамба
35 Польша пз Камиль Якубчик
9 Грузия пз Торнике Гаприндашвили
37 Германия пз Себастьян Керк
11 Польша нп Давид Коцыла
31 Украина нп Назарий Русин
19 Латвия нп Владислав Гутковский
Запасные
44 Польша вр Wiktor Koptas
16 Польша зщ Матеуш Цихоцки
5 Франция зщ Jeremy Blasco
3 Англия зщ Джош Уилсон-Эсбранд
20 Бразилия зщ Жоао Педро
28 Польша пз Михал Капут
6 Португалия пз Ромариу Баро
82 Бразилия пз Лукиньяс
15 Буркина-Фасо нп Абдул Тапсоба
21 Гвинея-Бисау нп Элвеш Балде
75 Польша Michal Jerke
17 Польша Adam Zabicki
1 Польша вр Енджей Гробельны
33 Польша зщ Давид Абрамович
23 Испания зщ Кике Эрмосо
2 Испания зщ Марк Наварро
6 Испания пз Луис Переа
27 Швейцария пз Жоау Оливейра
21 Польша пз Патрик Шиш
8 Кот-д'Ивуар нп Алассан Сидибе
99 Испания нп Eduardo Espiau
7 Польша Oskar Kubiak
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
Польша Давид Шварга
История личных встреч
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Арка1 : 1Радомяк
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Радомяк
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 1Радомяк
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 2
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 0Радомяк
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Радомяк
27.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Арка2 : 2
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Арка2 : 1
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 0Арка
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Арка2 : 2
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Арка1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2338
2
Лига чемпионов
Ягеллония2238
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Краковия2333
7 Висла Плоцк2333
8 Погонь2331
9 ГКС Катовице2230
10 Корона2330
11 Мотор2330
12 Радомяк2229
13 Пяст2329
14 Лехия2328
15 Арка2226
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2322

