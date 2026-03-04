«Барселона» проявляет интерес к приобретению форварда сборной Германии

Дата публикации: 04-03-2026 23:42

Нападающий «Ньюкасла» и сборной Германии Ник Вольтемаде попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик проявляет серьёзный интерес к форварду и уже поручил спортивному директору «Барселоны» Деку заняться оформлением трансфера летом. Об этом сообщает Football365.com.

Ожидается, что стоимость сделки может варьироваться от €70 млн до €90 млн. Ханс-Дитер Флик видит в Вольтемаде достойную замену Роберту Левандовскому, который, вероятнее всего, покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно. Нападающий присоединился к «Ньюкаслу» в 2025 году, перейдя из «Штутгарта» за €75 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до июля 2031 года, что делает его одним из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне Вольтемаде провёл 42 матча за «Ньюкасл» во всех соревнованиях, забив 10 голов и оформив четыре голевые передачи. Эти показатели демонстрируют его значимый вклад в игру команды и потенциал для дальнейшего роста на более высоком уровне.

Если трансфер состоится, Вольтемаде станет одним из главных приобретений «Барселоны» в предстоящем сезоне, а также усилит атакующую линию команды.