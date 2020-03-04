02:40 ()
Лацио - Аталанта 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 22:00
04 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Лацио
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 04 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Лацио0 : 2Аталанта
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Лацио
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Аталанта0 : 1Лацио
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Лацио1 : 1Аталанта
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта3 : 1Лацио
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 2Аталанта
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лацио0 : 2Аталанта
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Аталанта0 : 2Лацио
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Лацио0 : 0Аталанта
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта2 : 2Лацио
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 0Лацио
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0Лацио
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Лацио0 : 2Аталанта
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 1 : 4Лацио
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 2Лацио
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Аталанта
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта4 : 1
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Аталанта2 : 1
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 0Аталанта
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Лацио0 : 2Аталанта
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
5 : 1
Болонья
Парма
2 : 1
Лацио
Милан
1 : 0
Рома
Торино
2 : 3
Фиорентина
Комо
1 : 3
1/4 финала
Интер М
Торино
2 : 1
Аталанта
Ювентус
3 : 0
Наполи
Комо
1 : 1 6 : 7
Болонья
Лацио
1 : 1 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Комо
Интер М
03.0322.04
Команда12
Лацио
Аталанта
04.0322.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

