Лацио - Аталанта 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 04 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Маурицио Сарри
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
| Кальяри
Фрозиноне
|4 : 1
| Удинезе
Палермо
|2 : 1
| Милан
Лечче
|3 : 0
| Парма
Специя
|2 : 2 4 : 3
| Верона
Венеция
|0 : 0 4 : 5
| Комо
Сассуоло
|3 : 0
| Дженоа
Эмполи
|3 : 1
| Торино
Пиза
|1 : 0
| Ювентус
Удинезе
|2 : 0
| Аталанта
Дженоа
|4 : 0
| Наполи
Кальяри
|1 : 1 9 : 8
| Интер М
Венеция
|5 : 1
| Болонья
Парма
|2 : 1
| Лацио
Милан
|1 : 0
| Рома
Торино
|2 : 3
| Фиорентина
Комо
|1 : 3
| Интер М
Торино
|2 : 1
| Аталанта
Ювентус
|3 : 0
| Наполи
Комо
|1 : 1 6 : 7
| Болонья
Лацио
|1 : 1 1 : 4
|Команда
|1
|2
| Комо
Интер М
|03.03
|22.04
|Команда
|1
|2
| Лацио
Аталанта
|04.03
|22.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05