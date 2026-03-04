Райо Вальекано - Овьедо 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Овьедо, которое состоится 04 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|12
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|6
|пз
|Кваси Сибо
|23
|пз
|Николас Фонсека
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|Иньиго Перес
|Гильермо Хорхе Альмада
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|20.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|4 : 1
|22.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|12.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 2
|20.08.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|2 : 3
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|2 : 0
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|26
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Севилья
|26
|30
|13
|Жирона
|26
|30
|14
|Валенсия
|26
|29
|15
|Райо Вальекано
|25
|27
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|25
|17