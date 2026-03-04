02:39 ()
Райо Вальекано - Овьедо 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 20:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
04 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Райо Вальекано
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Овьедо, которое состоится 04 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Райо Вальекано
Мадрид
Овьедо
Овьедо
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
22 Уругвай зщ Луис Эспино
6 Сенегал пз Пате Сисс
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
15 Испания пз Херард Гумбау
12 Марокко нп Ильяс Ахомаш
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
16 Ангола зщ Давид Карму
25 Испания зщ Хавьер Лопес
12 Испания зщ Даниэль Кальво
6 Гана пз Кваси Сибо
23 Уругвай пз Николас Фонсека
5 Испания пз Альберто Рейна
10 Франция нп Хессем Хассан
7 Марокко нп Ильяс Шаир
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
Испания Иньиго Перес
Уругвай Гильермо Хорхе Альмада
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Овьедо0 : 0Райо Вальекано
20.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Райо Вальекано4 : 1Овьедо
22.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Овьедо0 : 0Райо Вальекано
09.02.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Райо Вальекано1 : 1Овьедо
01.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Овьедо2 : 1Райо Вальекано
12.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Райо Вальекано2 : 2Овьедо
20.08.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Овьедо2 : 3Райо Вальекано
19.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Райо Вальекано2 : 0Овьедо
09.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Овьедо2 : 0Райо Вальекано
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 1 : 1Райо Вальекано
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Райо Вальекано3 : 0
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Райо Вальекано
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Райо Вальекано1 : 3
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Овьедо0 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 3 : 3Овьедо
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Овьедо1 : 2
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Овьедо1 : 0
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 0Овьедо
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2660
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2640
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Хетафе2632
12 Севилья2630
13 Жирона2630
14 Валенсия2629
15 Райо Вальекано2527
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2517

