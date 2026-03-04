В Англии планируют протестировать систему запросов к VAR для тренеров

Дата публикации: 04-03-2026 02:15

В Англии планируют протестировать систему тренерских запросов VAR, сообщает The Telegraph. Теперь командам могут разрешить оспаривать решения судей, но при этом количество неудачных попыток будет ограничено двумя.

По данным источника, обсуждение данной инициативы прошло 28 февраля на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает вариант, при котором VAR и другие технологии будут использоваться для проверки однозначных фактов, например, нарушений правил или положения вне игры, тогда как субъективные эпизоды, такие как фолы или игра рукой, будут рассматриваться исключительно по запросу тренера.

«Интересно, что мы можем перенять из опыта других систем, где тренерам предоставлена возможность делать запросы на повтор. При этом судьи ведут игру как обычно, а тренер имеет право на ограниченное количество обращений для проверки спорных моментов. Такой подход меняет динамику матча, снижая количество вмешательств VAR и одновременно возлагая ответственность на тренера. Мы намерены продолжать экспериментировать с этой моделью, особенно в тех уровнях футбола, где полноценный VAR пока недоступен. Однако это не исключает, что в будущем подобная система может стать стандартом,» – отметил генеральный директор FA Марк Буллингем в интервью The Telegraph.

Введение тренерских запросов VAR открывает новую страницу в развитии футбольных технологий. Это может значительно повлиять на тактическую составляющую игры, давая тренерам дополнительный инструмент для влияния на ход матча. Кроме того, ограничение числа запросов стимулирует более осознанный и стратегический подход к их использованию. Подобные эксперименты призваны сделать судейство более прозрачным и справедливым, сохраняя при этом скорость и динамику игры.