«Интер» и «Комо» сыграли вничью без голов в первом полуфинальном поединке Кубка Италии

Дата публикации: 04-03-2026 02:29

Завершился первый полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором сошлись команды «Комо» и «Интер». Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Синигалья» в городе Комо. Встреча завершилась без голов — 0:0, несмотря на напряжённую борьбу и попытки обеих сторон открыть счёт.

Ранее, в 1/4 финала, «Комо» смог пробиться дальше, выиграв у «Наполи» в серии пенальти после того, как основное время закончилось со счётом 1:1. «Интер» в свою очередь вышел в полуфинал, победив «Торино» с результатом 2:1 в матче четвертьфинала.

Ответная игра 1/2 финала между «Комо» и «Интером» состоится 22 апреля в Милане. В параллельном полуфинале встретятся «Лацио» и «Аталанта», первая игра которых запланирована на 4 марта. Финал Кубка Италии пройдет 13 мая в столице страны – Риме. На данный момент действующим обладателем трофея является «Болонья», которая в прошедшем финале одолела «Милан» со счётом 1:0.

Стоит отметить, что нынешний сезон Кубка Италии обещает быть захватывающим и напряжённым, учитывая высокое качество выступлений команд и жёсткую конкуренцию на каждом этапе турнира. Борьба за выход в финал особенно обостряется, учитывая возможность неожиданных результатов и спадов в игре фаворитов. Матч в Милане будет ключевым в определении финалиста из пары «Комо» – «Интер», учитывая, что первая встреча завершилась без забитых голов.