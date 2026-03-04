«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Дата публикации: 04-03-2026 02:26

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона 2025/2026 между калининградской «Балтикой» и питерским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Судейство матча осуществлял главный арбитр Инал Танашев.

Решающим моментом игры стала 79-я минута, когда Александр Соболев сумел забить единственный гол, принеся «Зениту» важную победу и выход в следующий этап турнира.

На следующем этапе «Зенит» встретится с победителем пары «Ростов» – махачкалинское «Динамо», что обещает быть очень напряжённым и интересным противостоянием.

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы выиграли в финальном матче у «Ростова» после того, как основное время завершилось вничью 0:0. В серии пенальти ЦСКА был точнее, выиграв со счётом 4:3.

Таким образом, «Зенит» продолжает уверенно двигаться вперёд в Кубке России, намереваясь завоевать престижный трофей и показать высокий уровень игры на национальной арене. Калининградская «Балтика» несмотря на поражение продемонстрировала сильный характер и готовность бороться с сильнейшими соперниками.