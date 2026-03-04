Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 04 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Бернд Лено
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|14
|нп
|Оскар Бобб
|19
|нп
|Саму Чуквезе
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|Марку Силва
|Нуну Эшпириту Санту
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 2
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13