Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 21:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
14 Норвегия нп Оскар Бобб
19 Нигерия нп Саму Чуквезе
1 Дания вр Мадс Хермансен
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
27 Франция пз Сунгуту Магасса
28 Чехия пз Томаш Соучек
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Фулхэм
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Фулхэм
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Фулхэм1 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Фулхэм2 : 1
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 3Фулхэм
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Фулхэм
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 5 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1 ДВВест Хэм Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

