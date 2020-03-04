ЦСКА - Краснодар 04 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 04 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Фабио Челестини
|Мурад Олегович Мусаев
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 5 : 4
|07.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 3 : 4
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 1 3 : 5
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|3 : 0
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|4 : 0
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|0 : 1
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|2 : 3
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|1 : 3
| КАМАЗ
Крылья Советов
|1 : 1 2 : 4
| Балтика
Зенит
|0 : 1
| Крылья Советов
Оренбург
|04.03
| Ростов
Динамо Мх
|04.03
| Арсенал Т
Локомотив М
|05.03
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Краснодар
|04.03
|17.03
|Команда
|1
|2
| Динамо М
Спартак М
|05.03
|18.03