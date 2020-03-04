02:39 ()
Свернуть список

ЦСКА - Краснодар 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 19:45
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
04 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
ЦСКА
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 04 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА2 : 2 5 : 4Краснодар
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар3 : 2ЦСКА
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Краснодар0 : 2ЦСКА
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Краснодар
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал Краснодар0 : 1ЦСКА
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур ЦСКА3 : 0Краснодар
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место ЦСКА1 : 2Краснодар
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Краснодар
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0Краснодар
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0ЦСКА
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 2
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 2 3 : 4ЦСКА
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА1 : 1 3 : 5
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар2 : 1
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Краснодар0 : 1 ДВ
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 0Краснодар
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Краснодар3 : 0
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА2 : 2 5 : 4Краснодар
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
04.03
Ростов
Динамо Мх
04.03
Арсенал Т
Локомотив М
05.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
04.0317.03
Команда12
Динамо М
Спартак М
05.0318.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close