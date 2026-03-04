«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику сборной Германии

Дата публикации: 04-03-2026 02:11

Футбольный клуб «Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Фелику Нмече. Такую информацию опубликовал журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на своей странице в социальной сети X.

Согласно источнику, немецкий клуб хочет удержать 25-летнего игрока, и в настоящее время идут переговоры о продлении его контракта, который действует до лета 2028 года. В данный момент Нмеча получает около €5-6 млн в год, однако «шмели» готовы увеличить его доход, предлагая более выгодные финансовые условия.

В текущем сезоне Нмеча сыграл 37 матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в €45 млн.

В составе сборной Германии Феликс Нмеча провёл шесть официальных матчей, демонстрируя стабильную игру на международном уровне. Интерес со стороны «Манчестер Сити» свидетельствует о высоком уровне профессионализма и перспективах игрока на будущее.