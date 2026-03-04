02:39 ()
Крылья Советов - Оренбург 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 17:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
04 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Крылья Советов
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Оренбург, которое состоится 04 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Крылья Советов1 : 1Оренбург
27.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов2 : 0Оренбург
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург1 : 1Крылья Советов
20.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 2Крылья Советов
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 3Оренбург
04.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Оренбург2 : 1Крылья Советов
28.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 1Оренбург
02.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Крылья Советов1 : 1Оренбург
03.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург3 : 3Крылья Советов
16.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург2 : 4Крылья Советов
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 4 : 0Крылья Советов
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов5 : 3
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов3 : 2 ДВ
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Оренбург2 : 0
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Оренбург
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Оренбург1 : 0
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Оренбург0 : 1
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Оренбург2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (этап 2): «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
04.03
Ростов
Динамо Мх
04.03
Арсенал Т
Локомотив М
05.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
04.0317.03
Команда12
Динамо М
Спартак М
05.0318.03

Отзывы и комментарии к матчу

