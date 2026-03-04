Крылья Советов - Оренбург 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Оренбург, которое состоится 04 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Магомед Мусаевич Адиев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|20.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|04.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|16.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 3
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2 ДВ
|09.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|4 : 0
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|0 : 1
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|2 : 3
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|1 : 3
| КАМАЗ
Крылья Советов
|1 : 1 2 : 4
| Балтика
Зенит
|0 : 1
| Крылья Советов
Оренбург
|04.03
| Ростов
Динамо Мх
|04.03
| Арсенал Т
Локомотив М
|05.03
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Краснодар
|04.03
|17.03
|Команда
|1
|2
| Динамо М
Спартак М
|05.03
|18.03