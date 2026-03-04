02:40 ()
Свернуть список

АЗ Алкмар - Телстар 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 21:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
04 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/2 финала
АЗ Алкмар
Телстар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Телстар, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Телстар
Велзен
История личных встреч
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Телстар0 : 1АЗ Алкмар
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур АЗ Алкмар2 : 1Телстар
29.10.2015 Кубок Нидерландов 3-й раунд Телстар0 : 1АЗ Алкмар
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч АЗ Алкмар4 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур АЗ Алкмар3 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0АЗ Алкмар
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
27.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Телстар3 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Телстар
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Телстар1 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Телстар
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала Телстар2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
4 : 1
АФК
НЕК Неймеген
1 : 3
ХСВ Хук
Телстар
1 : 4
Ден Босх
Катвейк
2 : 1
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
3 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
2 : 7
Осс
Утрехт
0 : 2
Рода
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 1 : 3
Фортуна
Алмере Сити
2 : 3
Фейеноорд
Херенвен
2 : 3
Спакенбург
Твенте
3 : 6
Спортлуст'46
Де Трефферс
0 : 1
ХСК '21
Валвейк
0 : 9
Волендам
Генемёйден
2 : 0 ДВ
Виллем II
Спарта
1 : 5
1/8 финала
Утрехт
Твенте
1 : 2
Ден Босх
ПСВ Эйндховен
1 : 4
Алмере Сити
Телстар
1 : 3
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
2 : 2 2 : 1
АЗ Алкмар
Аякс
6 : 0
Херенвен
Валвейк
3 : 1
Спарта
Волендам
1 : 2
Де Трефферс
НЕК Неймеген
1 : 2
1/4 финала
АЗ Алкмар
Твенте
2 : 1 ДВ
НЕК Неймеген
Волендам
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Херенвен
4 : 1
Телстар
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
1/2 финала
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен
3 : 2
АЗ Алкмар
Телстар
04.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close